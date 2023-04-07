Москва, 7 апреля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Во России стартовали мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья, отмечаемому 7 апреля. Всемирный День здоровья отмечается 7 апреля с 1950 года. В России этот праздник уже три года именуется немного иначе: День твоего здоровья. Разница понятна из самого названия: сохранение здоровья касается каждого человека персонально. В то же время здоровье граждан очень важно для государства в целом. Поэтому в России за здоровье нации отвечают сразу два национальных проекта — «Здравоохранение» и «Демография».

George Hodan

Как правильно отметить этот день каждый решает сам.

«В этом году мы позиционируем День здоровья, как идеальный день, чтобы пройти диспансеризацию. Это уникальный механизм, который позволяет записаться на бесплатные профилактические осмотры и получить квалифицированную консультацию специалиста. Цель национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году — охватить диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами 87 млн человек. Наша задача — проинформировать людей о такой возможности», — пояснила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения проводит День здоровья под девизом «Здоровье для всех», в России этот принцип работает в полной мере, — отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Каждому гражданину доступно бесплатное прохождение профилактических мероприятий, диспансеризации в медицинской организации максимально близко к своему месту жительства. Важно помнить, что здоровье находится «в наших руках», и если не оказывать ему должного внимания и заботы, то можно упустить развитие заболевания. Мой личный совет — это дружба со своим организмом и внимание к нему. Это позволит предотвратить непредвиденные «сбои», — говорит Олег Салагай.

День здоровья важно посвятить своему здоровью. Например, можно пройти диспансеризацию. Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр благодаря национальному проекту «Здравоохранение» доступны бесплатно каждому. Нужно только найти желание, взять паспорт, полис ОМС и отправиться в поликлинику по месту жительства.

«Серьезный вклад в сохранение здоровья вносит диспансеризация, которая позволяет отслеживать пациентов старческого и пожилого возраста, создавая адекватные условия для своевременного лечения, лекарственного обеспечения, доступность и возможность получения современных лекарств людям после перенесённых заболеваний, особенно после эндоваскулярных операций, стентирования и так далее. Эти люди нуждаются в серьезной поддерживающей лекарственной терапии и здесь только начало нашей работы, но они уже дают свои плоды», — подчеркнул академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов

Минздрав РФ 7 апреля — Всемирный день здоровья

По случаю Дня твоего здоровья по всей стране запланировано множество мероприятий. Одно из самых ярких — Всероссийская акция «Будь здоров». Волонтеры-медики расскажут о правилах здорового питания и способах укрепить ментальное здоровье, напомнят о важности спорта и регулярной диспансеризации. В 2022 году эта акция охватила более 5 миллионов человек. Во многих городах пройдут акции «10 000 шагов к здоровью». В Нижнекамске (Татарстан) для этой акции разработан маршрут от «Солнечной поляны» до посёлка Красный Ключ. Кроме того, в городе на базе женской консультации запланированы профилактические мероприятия.

«Здоровый образ жизни, своевременные профилактические медицинские осмотры, как взрослых, так и детей, забота о здоровье матери и ребенка позволят улучшить качество жизни нашего населения и увеличить ожидаемую продолжительность жизни», — уверен руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Сергей Мерясев.

В Красноярском крае 5 апреля стартовала «Неделя здоровья». В рамках недели, помимо прочего, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерины Стасюк расскажет землякам о важности ведения здорового образа жизни.

«Следование основным правилам ЗОЖ всегда направлено на оздоровление организма и сердечно-сосудистой системы. Регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, качественное сбалансированное питание, управление стрессом — все это благоприятно влияет на наше состояние. Также снижается риск многих заболеваний, связанных со здоровьем во всех возрастных группах», — отмечает эксперт.

В столице Еврейской Автономной области Биробиджане акция, в ходе которой каждый сможет проверить свое здоровье, стартовала уже 5 апреля, она проходит в поликлинике областной больницы.

«Посетителей ждёт мониторинг здоровья, мини-лекции о диспансеризации и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, анкетирование с целью выявления риска инсульта. Наши волонтеры также проведут обучение когнитивной гимнастике — это работает как профилактика деменции, и обучение скандинавской ходьбе», — поделилась координатор регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Татьяна Бастрыгина.

Кроме того в ЕАО ко Дню твоего здоровья приурочен старт нового сезона проекта «Добро в село». Суть этого добровольческого проекта — совместные выезды волонтеров и медицинского персонала в отдаленно расположенные ФАПы для консультирования населения, проведения диагностических и просветительских мероприятий, а также помощь по благоустройству территорий ФАПов. 8 апреля такой волонтерский «десант» отправится в ФАП села Птичник.

Городские поликлиники Севастополя приглашают пациентов пройти расширенную диспансеризацию, а также получить консультацию узких специалистов. Все мероприятия пройдут 7 апреля. «Предварительная запись не требуется! Приходите, уделите время своему здоровью», — призывают медики.

Для людей старшего поколения в регионах запланированы мастер-классы по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике, комплексные сессии по профилактике деменции, здоровые завтраки с экспертами, открытые лектории и многое другое.

АНО «Национальные приоритеты» Срикер, посвященный Дню здоровья

Не обойдет День здоровья и Интернет. С 5 по 15 апреля каждый желающий сможет принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации на платформе диктантздоровья. рф. Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» c родными и близкими можно будет поделиться специально разработанными поздравительными открытками, а в мессенджерах Telegram и Viber доступны тематические стикеры.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» строятся современные поликлиники в транспортной доступности, поэтому всё больше жителей нашей страны могут проходить профилактические осмотры. Национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Это — поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.