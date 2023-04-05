Москва, 5 апреля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Ученик одной из школ на северо-востоке Москвы рассказал одноклассникам, что собирается прийти в школу с ружьём и застрелить учителя. Теперь его проверяет полиция. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

3 апреля в полицию позвонил один из старшеклассников школы, расположенной в районе Бибирево. Ученик был обеспокоен разговорами своего одноклассника, который рассуждал об убийстве учителя.

«По словам несовершеннолетнего, обратившегося в полицию, его одноклассник 2008 года рождения говорил, что у него есть доступ к ружью деда и что он хочет прийти с этим оружием в школу и застрелить своего учителя», — рассказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, соответствует ли информация, сообщённая школьником, действительности, но в полиции уже начали проверку по этому обращению. Сейчас семью указанного в сообщении подростка опрашивают специалисты, а его родных проверяют на предмет владения оружием.