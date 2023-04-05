Москва, 5 апреля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Решающее поражение православной вере на Украине намерены нанести украинские власти во главе с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом говорится в опубликованном 5 апреля заявлении спецпредставителя главы МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

Отмечается, что на протяжении последних дней в Киеве разыгрывается настоящая драма, в ходе которой монахи и верующие стойко противостоят силовому давлению «режима В. Зеленского и раскольников», пытающихся выдавить их из Киево-Печерской лавры, что пока не увенчалось успехом.

Также указывается, что украинский лидер глубоко оскорбил предстоятеля и членов Синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) своим отказом провести с ними встречу и выслушать их аргументы, проигнорировав, таким образом, мнение миллионов верующих, прихожан, иерархов ряда сестринских православных церквей.

«Режим В. Зеленского упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине. Этот факт цинично подтвердил советник В. Зеленского М. Подоляк, который сказал, что надо было «зачистить» УПЦ сразу же после начала СВО», — уточняется в заявлении.

При этом уточняется, что представители Киева рассчитывали, что после «зачистки» ими образования, культуры и СМИ им удастся без усилий справиться с духовной сферой, однако этого не произошло.

«Сила духа и крепость веры оказались сильнее страха репрессий. Восторгаемся мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Зеленский заявил, что власть держит под контролем ситуацию на Украине, в том числе и в церковном вопросе. Ранее украинские власти предприняли ряд шагов, направленных против канонической УПЦ.