Евпатория, Крым, 5 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В среду, 5 апреля, в Крыму пройдут плановые учения силовых структур, в связи с чем жителей Евпатории просят сохранять спокойствие. Об этом 5 апреля сообщила глава администрации города Елена Демидова в Telegram-канале

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур», — написала она в своём сообщении.

Демидова уточнила, в связи с этим в районе города могут быть слышны громкие звуки, и призвала горожан сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Вооружённые силы России и Таджикистана приступили к совместным учениям на полигоне Харб-Майдон, расположенном в 20 километрах от границы с Афганистаном. В ходе этапов практических действий воинские контингенты двух стран отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.