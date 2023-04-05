Москва, 5 апреля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Компания Cisco Systems ― производитель сетевого оборудования и программных продуктов ― «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей. Это следует из бухгалтерской отчётности одного из юрлиц Cisco в РФ ― «Сиско системс», на которую ссылается ТАСС.

Zuma/TASS Компания Cisco Systems

Уточняется, что это было сделано из-за прекращения продаж продукции компании в России, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в РФ, а также из-за невозможности реэкспорта. Решение об утилизации было принято ещё в августе 2022 года.

В частности, компанией были уничтожены эксплуатационные запчасти для оборудования, которые были куплены по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B. V., а также имущество российского подразделения Cisco на 1 миллион рублей, в том числе транспортные средства, офисная мебель, техника и демонстрационное оборудование.

«Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демообразцы», — говорится в отчётности.

Компания Cisco Systems остановила все бизнес-процессы в России, в том числе продажи и обслуживание, в марте 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации из России ушли сотни иностранных компаний. Так, в марте о планах продать все магазины в России объявила французская компания «Леруа Мерлен», проработавшая в стране 18 лет.

В январе о намерении продать свой бизнес в России заявил один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров, французская компания Decathlon.