Москва, 5 апреля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возобновлены после окончания плановых профилактических работ. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба компании «Газпром» в своём Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Газопровод «Сила Сибири»

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 5 апреля, как это и было запланировано, были возобновлены поставки газа по трубопроводу.

Транспортировка газа по «Силе Сибири» была приостановлена на период проведения плановых профилактических работ с 28 марта по 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта компания «Газпром» установила исторический рекорд по объёму газа, поставленного за прошедшие сутки в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Текущие поставки газа в Китай идут в рамках двустороннего контракта по купле-продаже газа между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).