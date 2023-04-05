Берлин, 5 апреля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок за её слова о причине вступления Финляндии в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Пользователи не согласились с позицией главы внешнеполитического ведомства ФРГ, утверждающей, что присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу не произошло бы, если бы «Россия не нарушила все правила международного порядка».

«Время от времени Бербок следует задумываться о том, действительно ли она должна выбалтывать всё, что приходит ей в голову», — отметил один из пользователей. «Если она продолжит в том же духе, то нам грозит беда», — считает другой. «Функция дипломата была возложена на человека, который даже не в состоянии осознать ответственность, и это было сделано намеренно», — подчеркнул третий. «Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен», — констатировал читатель.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО во вторник, 4 апреля, после подписания главой МИД страны соответствующего документа. Позднее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков отметил, что присоединение Финляндии к НАТО приведёт к ослаблению безопасности стран Северной Европы.