Москва, 5 апреля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Магазины ушедшей из России компании Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara и Pull & Bear, откроются в апреле–мае под новыми названиями, сообщили 5 апреля ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Магазин Zara

Группа Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в России торговые площадки.

«Магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet», — сообщили в Минпромторге.

В пресс-службе добавили, что все магазины готовы к открытию, которое должно состояться уже в ближайшие пару месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанская бизнес-группа Inditex, владеющая такими брендами, как Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara и Zara Home, достигла соглашения с группой Daher о продаже бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов. Деятельность компании в России была приостановлена в марте 2022 года. Ожидается, что Pull & Bear откроется под названием DUB, а Zara — Maag. Уточняется, что продукция обеих компаний под новыми брендами будет производиться в Турции и Китае.