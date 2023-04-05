Калининград, 5 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В аэропорт «Храброво» в Калининграде, где ожидают визита главы Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси, рейсом RA IFA6108 5 апреля прибыл борт из Вены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло калининградского аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Чартерный борт типа Learjet приземлился в 08:31 по местному времени (09:31 мск). Рейс обслуживала авиакомпания «Русаэро».

В министерстве иностранных дел Италии после переговоров Гросси с главой ведомства Антонио Таяни подтвердили, что глава МАГАТЭ намерен в ближайшие дни приехать в Россию для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Ранее командир обеспечивающего безопасность ЗАЭС подразделения российской армии в интервью РИА Новости рассказал, что утром 5 апреля вблизи атомной электростанции упал беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. По словам военного, целью дрона была инфраструктура ЗАЭС.