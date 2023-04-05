Москва, 5 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Пассажир рейса Москва — Магадан пытался открыть дверь и выйти во время полёта, сообщает Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Согласно информации источника, самолёт вылетел из «Шереметьево» и выполнял рейс авиакомпании «Россия». В воздухе мужчина поднялся с кресла и попытался открыть дверь.

«К счастью, пассажира успели остановить и скрутили», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что у мужчины не было признаков опьянения.

После приземления рейса мужчину передали сотрудникам полиции. Сообщается, что его ждёт процедура медосвидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми пьяной пассажирке отказали в перелёте. Её доставили в отдел полиции и оштрафовали. Инцидент произошёл 7 сентября в аэропорту «Большое Савино». Женщина планировала улететь в Сочи, но из-за агрессивного поведения на борт самолёта так и не попала.