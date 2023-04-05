Москва, 5 апреля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Арест бывшего американского президента Дональда Трампа, открытого говорившего о своих планах участвовать в президентских выборах в США в 2024 году свидетельствует о кризисе либерализма. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это и называется кризисом либерализма», — сказала она, говоря об аресте бывшего американского лидера.

Дипломат пояснила, что такой кризис происходит, когда заявленная в качестве абсолютно свободной система, где нет ничего, сдерживающего человеческие порывы и страсти, и это является возведённым в культ, «заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя».

Трампу 4 апреля предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации по якобы выплатам двум женщинам, в том числе — порноактрисе Сторми Дэниэлс, для сохранения в тайне их связи. Экс-президент США отверг все обвинения и позднее был отпущен из уголовного суда Манхэттена.

Трамп назвал невиданным до сих пор вмешательством в президентские выборы в истории страны обвинение, выдвинутое в отношении него в суде. По его словам, в выборы хотят вмешаться «радикальные левые безумцы», которые используют для этой цели правоохранительные органы.