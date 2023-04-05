Москва, 5 апреля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Глава правительства Михаил Мишустин 6 апреля проведёт встречу с депутатами Госдумы, которые не успели задать вопросы во время отчёта кабинета министров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, о встрече договорились Михаил Мишустин и Вячеслав Володин во время отчёта правительства в Государственной думе 23 марта.

Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы. Он попросил организовать мероприятие, подчеркнув, что «нужно дать им возможность высказаться».

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления с отчётом о работе правительства за 2022 год в Госдуме 23 марта Михаил Мишустин заявил, что введённые Западом санкции не повлияли на работу банковских карт в России, уровень выполнения плана по реализации большей части национальных проектов близок к 100%, в российских офшорах зарегистрировались 83 международные компании, а доходы в большинстве субъектов по итогам 2022 года в среднем выросли на 13%.