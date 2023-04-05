Киев, 5 апреля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Начался официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Польшу, написал 5 апреля его пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«В программе визита Владимира Зеленского, в частности, переговоры с президентом [Польши] Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов», — заявил Никифоров.

По словам представителя Киева, украинский лидер в Польше побывает на бизнес-форуме, где проведёт встречу с представителями польского бизнеса и главами городов, находящихся на границе с Украиной.

Как заявляет Никифоров, Зеленский в Польше намерен обратиться с речью к украинцам и полякам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале визита Зеленского в Польшу 5 апреля. Этот визит для Зеленского является первым официальным визитом в республику в качестве президента Украины. В Польшу он направился по приглашению Дуды.