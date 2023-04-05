В Крыму рассказали, что останется от Украины после завершения СВО
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что по окончании СВО Украина разлетится на осколки
Симферополь, 5 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. По итогам специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) России Украина разлетится на осколки. Такое мнение 5 апреля высказал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки», — приводит его слова РИА Новости.
Глава парламента Крыма отметил, что на данный момент сложно предсказать, какими будут такие осколки, и уточнил, что, как он считает, Россия так или иначе возьмёт под свой контроль русскоязычные территории.
«Это даст нам гарантию безопасности. Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой. Для Запада Украина превратится во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями», — пояснил Константинов.
При этом он указал, что США гибельно и аморально повлияли на Украину, и добавил, что украинское население уже стало понимать, что Запад сделал его разменной монетой и тупым инструментом, который должен погибнуть.
«И всё равно, что произойдёт на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине», — подчеркнул глава крымского парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Украина не сможет победить в военном конфликте, вопрос о её вхождении в альянс не будет иметь никакого значения. Он уточнил, что НАТО серьёзно поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину в конфликте.