Симферополь, 5 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. По итогам специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) России Украина разлетится на осколки. Такое мнение 5 апреля высказал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки», — приводит его слова РИА Новости.

Глава парламента Крыма отметил, что на данный момент сложно предсказать, какими будут такие осколки, и уточнил, что, как он считает, Россия так или иначе возьмёт под свой контроль русскоязычные территории.

«Это даст нам гарантию безопасности. Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой. Для Запада Украина превратится во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями», — пояснил Константинов.

При этом он указал, что США гибельно и аморально повлияли на Украину, и добавил, что украинское население уже стало понимать, что Запад сделал его разменной монетой и тупым инструментом, который должен погибнуть.

«И всё равно, что произойдёт на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине», — подчеркнул глава крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Украина не сможет победить в военном конфликте, вопрос о её вхождении в альянс не будет иметь никакого значения. Он уточнил, что НАТО серьёзно поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину в конфликте.