Вашингтон, 5 апреля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Правящий класс США довёл свою страну до плачевного состояния, и это является угрозой для её существования. Такое мнение 4 апреля высказал обозреватель издания American Thinker Брайан Джундеф.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как отметил обозреватель, на данный момент США, по его мнению, стали «адской дырой» наподобие «Голодных игр», в которой истеблишмент страны устанавливает собственные правила, занимается разорением экономики, разрушает мечты американцев и уничтожает всех, кто встаёт на его пути.

«Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года», — говорится в публикации.

При этом Джундеф подчеркнул, что действующие политики США не пытаются остановить процесс упадка страны, а даже, наоборот, «давят газ в пол» в этом вопросе.

При этом обозреватель подчеркнул, что, как он считает, это в особенной степени проявилось в ситуации с делом экс-президента США Дональда Трампа, с помощью которого, по его мнению, представители американской Демократической партии хотят убрать своего политического оппонента, используя для этого судебную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры отсутствуют доказательства предъявленных ему обвинений. Также он назвал шокирующими прошедшие в Нью-Йорке слушания.