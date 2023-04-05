Москва, 5 апреля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Поздравительная телеграмма «Российским евреям» президента Владимира Путина в честь праздника Песах опубликована 5 апреля на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В тексте сказано, что Песах знаменует «освобождение еврейского народа от рабства, символизирует торжество идеалов свободы, добра и справедливости».

По словам президента, в России еврейская община «живёт наполненной, многогранной жизнью». В стране открываются образовательные, культурные, религиозные центры, выставки и музеи.

Еврейские организации работают в сфере благотворительной, просветительской деятельности, заметен их вклад «в сохранение межнационального и межконфессионального мира», в воспитание молодёжи и в приобщение её к бесценному историческому наследию предков.

«Желаю российским евреям успехов и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

2 апреля президент России поздравил с профессиональным праздником российских геологов и ветеранов отрасли.