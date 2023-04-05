Нью-Дели, 5 апреля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. После схода лавины в Гималаях на территории северо-восточного индийского штата Сикким под снежными завалами могут находиться от 20 до 30 человек. Об этом 5 апреля сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

(сс) Hans Снежная лавина

Отмечается, в настоящее время на месте происшествия ведут работы сотрудники спасательных служб. При этом на перевале Нату-Ла на момент схода лавины 4 апреля находилось около 150 человек, многие из которых смогли выбраться из-под снега самостоятельно.

Также указывается, что, согласно последней информации, в результате произошедшего погибли семь человек — четыре жителя Индии и три гражданина Непала, ещё 23 человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта внук предпринимателя и основателя группы «Ашан» Гийом Мюлье погиб в результате схода лавины в Альпах. 61-летний француз попал под лавину не один, с ним находились ещё пять человек, которым удалось выжить.