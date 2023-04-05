Мелитополь, 5 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Сообщения Киева об эвакуации населения Запорожской области являются информационным вбросом со стороны украинских спецслужб, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в различных соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет», — приводит агентство слова собеседника.

Рогов также добавил, что Россия и её Вооружённые силы способны защитить свои территории и своих граждан, а запорожцы не намерены покидать свою родную землю. По его словам, обороноспособность региона ежедневно усиливается.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. ВСУ стянули на это направление «немалые резервы» личного состава, а также бронетехнику и другие вооружения.