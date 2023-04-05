Пекин, 5 апреля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Вступлении Финляндии в НАТО повысит риски безопасности страны, а также поставит под сомнение безопасность Европы в целом. Об этом в среду, 5 апреля, заявили китайские аналитики газете Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

По мнению младшего научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, полный отказ Финляндии от нейтралитета повысит риски её безопасности, несмотря на защиту со стороны НАТО.

«Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны», — сказал аналитик.

В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун подчеркнул, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс ставит под сомнение безопасность Европы в целом.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24» также отметил, что вступление Финляндии в НАТО приведет лишь к ослаблению безопасности стран Северной Европы.

Церемония вступления Финляндии в НАТО состоялась во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире альянса в Брюсселе (Бельгия). Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в кабинете финского представительства в НАТО подписал соответствующий документ.