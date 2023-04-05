Пекин, 5 апреля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Европейский союз разжигает конфликт на Украине, поэтому его требования Китаю, чтобы тот оказал давление на Россию, лицемерны. Об этом 4 апреля заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в Twitter.

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«Итак, ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал, чтобы остановить конфликт, и, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт», — написал депутат.

Как ранее сообщалось, официальный представитель министерства иностранных дел Китая в ходе брифинга 4 апреля заявила, что китайские власти готовы к диалогу с Европейским союзом по мирному урегулированию украинского кризиса.