Сидней, Австралия, 5 апреля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» в городе Сиднее (Австралия) в нынешнем году состоится 7 мая и пройдёт по центральной городской площади Мартин-плейс. Об этом 5 апреля рассказала организатор мероприятия Ксения Трифонова.

Павел Ваничкин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Сиднее

«Штаб «Бессмертного полка» в Сиднее начал подготовку к праздничному шествию в честь предстоящего Дня Победы. В этом году акция пройдёт в воскресенье, 7 мая, в 14:00 (07:00 мск) на Мартин-плейс», — приводит её слова ТАСС.

Организатор пояснила, что мероприятие было специально запланировано на выходной день для того, чтобы все желающие имели возможность принять в нём участие.

Также Трифонова указала, что уже ведётся подготовка к маршу — изготавливаются таблички с фотографиями героев Великой Отечественной войны и названиями городов-героев России. При этом она уточнила, что число желающих участвовать в акции «Бессмертный полк» в Сиднее каждый год растёт, в связи с чем в 2023 году организаторы приняли решение заранее начать подготовку к шествию.

«Мы уже объявили сбор фотографий, чтобы наши дизайнеры могли обработать их, подготовить к печати и отдать в типографию, чтобы все, кто придет на нашу акцию 7 мая, получили георгиевские ленточки и готовые таблички с фотографиями и именами своих воевавших в рядах Советской армии родственников», — пояснила Трифонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта на заседании комиссии Общественной палаты России по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию подвели итоги общенародного конкурса «Наша победа». Конкурс был посвящён сбору и оценке идей жителей России по празднованию Дня Победы.