Мелитополь, 5 апреля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. На берегах Каховского водохранилища российские войска укрепляют линию обороны, сообщает 5 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Линия обороны усиливается, в том числе с помощью дополнительных полос невзрывных заграждений. Колючая проволока является крайне эффективным средством ограничения продвижения противника.

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Инженерно-сапёрные подразделения также возводят на оборонительных рубежах специально оборудованные блиндажи. Они предназначены для проживания личного состава и укрытия его от средств поражения противника.