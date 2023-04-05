На берегах Каховского водохранилища укрепляется линия обороны войск РФ
Российские сапёры укрепляют линию обороны на берегах Каховского водохранилища
Мелитополь, 5 апреля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. На берегах Каховского водохранилища российские войска укрепляют линию обороны, сообщает 5 апреля РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Линия обороны усиливается, в том числе с помощью дополнительных полос невзрывных заграждений. Колючая проволока является крайне эффективным средством ограничения продвижения противника.
Инженерно-сапёрные подразделения также возводят на оборонительных рубежах специально оборудованные блиндажи. Они предназначены для проживания личного состава и укрытия его от средств поражения противника.