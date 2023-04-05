Нью-Дели, 5 апреля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В Индии в ближайшее время проведут испытания закупленного у России зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило индийское агентство Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Очень скоро планируется провести стрельбу с использованием одной из ракет малой или средней дальности по быстро движущейся воздушной цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс С-400 обладает ресурсами и мощностями, способными ликвидировать истребители и крылатые ракеты на максимальной дальности 400 километров. При этом, по словам представителя минобороны Индии, в стране систему ещё не тестировали.

В феврале российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что стороны продолжают выполнение контракта по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. По соглашению индийская сторона заплатит России 5,4 миллиарда долларов за пять комплектов ЗРК.