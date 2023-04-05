Вашингтон, 5 апреля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Бывшие президенты США находятся под охраной секретных служб пожизненно, поэтому в отношении экс американского лидера Дональда Трампа эта привилегия сохранится, даже если он окажется в тюрьме по решению суда Нью-Йорка. Данная норма закреплена Конгрессом США в специальном акте в 1965 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В документе указано, что секретная служба обязана охранять бывших американских лидеров пожизненно, без всяких оговорок.

«Защищать бывшего президента и его супругу пожизненно, если только они не откажутся от такой защиты», — сказано в акте.

Лишить охраны Трампа в случае, если суд примет решение о его виновности и изберёт в качестве наказания тюремное заключение, возможно будет только путём внесения поправок в действующий закон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по подсчётам телеканала Fox News, максимальный срок заключения по совокупности всех 34 пунктов обвинения, предъявленных Трампу, может составить 136 лет.