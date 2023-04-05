Москва, 5 апреля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В среду, 5 апреля, в столице России ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в городе составит +13… +15 °C. Об этом 5 апреля рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, температура в Москве плюс 13 — плюс 15 градусов, по области — плюс 11 — плюс 16», — приводит её слова РИА Новости.

Синоптик уточнила, что, ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 мм рт. столба, что несколько выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что в марте месяце температура воздуха в Москве была на два градуса выше климатической нормы. Он отметил, что в 2023 году март месяц был очень неоднозначным.