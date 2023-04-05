Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры отсутствуют доказательства предъявленных ему обвинений, и назвал шокирующими прошедшие слушания в Нью-Йорке.

Timothy A. Clary — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

«Слушания были шокирующими для многих как раз потому, что сюрпризов они не принесли. А значит, и дела нет», — написал Трамп в своей социальной сети Trith Social.

По словам 45-го президента США, он не допускал инкриминируемых ему нарушений закона. После прошедших слушаний с американского политика сняли арест, а сам Трамп направился во Флориду, где у него запланировано выступление в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа содержит в себе 34 пункта. Экс-главе Белого дома инкриминируется «фальсификация деловых документов первой степени», совершенная с целью мошенничества. Помимо этого, Трампа обвиняют в рассылке электронных писем с угрозами.