Токио, 5 апреля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО и поддержит вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает 5 апреля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

«Правительство Японии поддерживает решение Финляндии вступить в НАТО в свете того, что из-за международной ситуации с безопасностью, серьезно ухудшившейся [после начала СВО на Украине], сотрудничество между союзными странами стало важным как никогда прежде», — заявил Мацуно.

Он отметил, что Япония «продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, направленное на поддержание свободного и открытого международного порядка».

Как сообщалось ранее, флаг Финляндии 4 апреля был поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что Пятая статья Устава НАТО с 4 апреля распространяется на Финляндию. Согласно ей, нападение на одного из членов будет рассматриваться как нападение на всех участников альянса.

По словам заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова, после вступления в НАТО безопасность Финляндии не увеличится, а только ослабнет.