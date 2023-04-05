Москва, 5 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Российский огнеметчик с позывным Шмель в ходе одного из боев в зоне специальной военной операции уничтожил украинский расчет АГС (автоматический станковый гранатомёт). Его рассказ приводится 5 апреля Министерством обороны России в видеозаписи в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Он отметил, что цель находилась за пределами действия его орудия.

«Я рассчитал расстояние и выстрелил на 1100 метров… По техническим характеристикам огнемет — он может выстрелить на 1000 метров. Но мы находились на возвышенности», — подчеркнул Шмель.

Военнослужащий также рассказал, что находился под плотным огнем неприятеля, но смог встать и выстрелить в направлении цели. Выстрел оказался метким, и действия огнеметчика привели к уничтожению огневой точки ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3795503" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Сети была опубликована видеозапись с кадрами использования тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Её применили на авдеевском направлении (ДНР) вместе с установкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».