Огнеметчик с позывным Шмель рассказал, как уничтожил украинский расчёт АГС
Минобороны России обнародовало рассказ огнеметчика с позывным Шмель, уничтожившего расчёт АГС
Москва, 5 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Российский огнеметчик с позывным Шмель в ходе одного из боев в зоне специальной военной операции уничтожил украинский расчет АГС (автоматический станковый гранатомёт). Его рассказ приводится 5 апреля Министерством обороны России в видеозаписи в Telegram-канале ведомства.
Он отметил, что цель находилась за пределами действия его орудия.
«Я рассчитал расстояние и выстрелил на 1100 метров… По техническим характеристикам огнемет — он может выстрелить на 1000 метров. Но мы находились на возвышенности», — подчеркнул Шмель.
Военнослужащий также рассказал, что находился под плотным огнем неприятеля, но смог встать и выстрелить в направлении цели. Выстрел оказался метким, и действия огнеметчика привели к уничтожению огневой точки ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Сети была опубликована видеозапись с кадрами использования тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Её применили на авдеевском направлении (ДНР) вместе с установкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».