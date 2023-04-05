Москва, 5 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Трансляция неформальной встречи Совета Безопасности ООН, организованной Россией, в котором онлайн примет участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, начнётся вечером 5 апреля в Telegram-канале первого заместителя постоянного представителя при ООН Дмитрия Полянского. Об этом сообщил сам российский дипломат.

edgarwinkler ООН

«С учетом сложившейся ситуации трансляция совбезовской «формулы Арриа» с участием Марии Львовой-Беловой на русском языке будет вестись на этом Telegram-канале. Начало 5 апреля в 17:00 по Москве, подключайтесь и делитесь с теми, кого это интересует!» — написал Полянский в своём телеграм-канале.

Кроме того, дипломат уточнил, что сразу после окончания встречи будет выложена её запись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания заблокировала трансляцию запланированного на 5 апреля заседания организованной Россией неформальной встречи Совета Безопасности ООН по вопросу эвакуированных с Украины детей.