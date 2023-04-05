Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Удары по сектору Газа наносят самолёты Вооруженных сил Израиля после запуска из этого региона девяти ракет по израильской территории. Об этом 5 апреля сообщает агентство Reuters.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Как сообщили агентству очевидцы, самолёты ВС Израиля наносят удары по сектору Газа после обстрела со стороны анклава израильской территории на фоне напряжённой ситуации в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 5 апреля поступила информация о ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были использованы девять ракет, четыре из них были перехвачены системой израильской противоракетной обороны «Железный купол». Ещё четыре упали на открытой местности, поэтому не перехватывались. Одна ракета поразила завод в промышленной зоне города Сдерот.