Донецк, 5 апреля, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Военнослужащие Первой диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Волки» поразили и уничтожили блиндаж украинских войск на донецком направлении, 5 апреля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Для удара применялись ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7, оснащенные термобарическим снарядом. Также отмечается, что фортификационное сооружение противника находилось непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля сайт «Русская Весна» распространил информацию о том, что бойцы российского спецназа, используя тяжёлые самоходные огнемёты «Солнцепёк» (ТОС-1А), сожгли хорошо укреплённую линию обороны ВСУ на участке Сватово — Кременная (ЛНР). Расчётом боевых машин управляли военнослужащие из группы «Отважные».