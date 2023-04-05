Мелитополь, 5 апреля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Попытку атаковать Запорожскую АЭС предприняли украинские войска с помощью ударного беспилотника. Об этом 5 апреля сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС, в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов», — указал российский военнослужащий.

Также военный уточнил, что свидетельством того, что целью атаки была Запорожская АЭС, может служить расположение обломков БПЛА. Причины падения беспилотника устанавливаются специалистами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке украинских БПЛА на здание районного военкомата и управление МВД РФ в Севском районе Брянской области.