Донецк, 5 апреля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Российские войска с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожили бронетранспортер ВСУ и до 15 украинских военных на донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении подразделением мотострелкового соединения «Южной» группировки войск при попытке ротации групп расчетом ПТРК «Корнет» был уничтожен один вражеский БТР, а также личный состав ВСУ численностью до 15 человек», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное (ДНР) ВС РФ использовали беспилотник с тепловизором для обнаружения боевой машины пехоты ВСУ, которая была поражена управляемой ракетой вместе с живой силой противника.

Также были подавлены две иностранные радиолокационные станции (РЛС) на авдеевском направлении. Для удара российские военные применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК) распространило информацию о том, что за сутки 5 апреля ВСУ 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Украинские войска ударили по шести населенным пунктам республики: Донецк, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка и Никольское.