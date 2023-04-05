Пекин, 5 апреля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Китай начал специальное патрулирование в двух районах Тайваньского пролива. Об этом сообщает 5 апреля китайское Управление безопасности на море провинции Фуцзянь.

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«Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива», — говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, начало патрулирование связано с предстоящей встречей президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Как сообщалось ранее, 4 апреля министерство обороны Тайваня зафиксировало в течение суток приближение 20 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В свою очередь, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за обстановкой. Кроме того, на острове были развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.