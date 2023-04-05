Вашингтон, 5 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд «демилитаризировать Крым» назвал нелепыми экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн 4 апреля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Она (Нуланд. — ИА REGNUM) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал Макговерн и рассмеялся.

Экс-аналитик ЦРУ пояснил, что подобными заявлениями представители администрации президента США Джозефа Байдена загоняют американского лидера во всё большие проблемы.

«Она не сможет его демилитаризировать. Байдену нужно проснуться, или кому-то следует его разбудить и сказать: «Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь третьей мировой?» — указал Макговерн.

Ведущий программы дополнительно к словам Макговерна отметил, что Нуланд существует в другом мире, а президент России Владимир Путин скорее «станцует на Таймс-сквер», нежели допустит демилитаризацию Крыма и вывод с полуострова российских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова Нуланд о Крыме ещё раз подчеркнули роль США как провокатора напряжённости.