Киев, 5 апреля, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву для того, чтобы заручиться поддержкой Польши в будущих мирных переговорах с Россией. Об этом заявил 4 апреля экс-командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Скшипчак считает, решить украинский конфликт военным путём невозможно, так как боевые действия зашли в стратегический тупик. Никакого успешного контрнаступления ВСУ быть не может. Поэтому единственным возможным выходом являются мирные переговоры.

Для мирных переговоров Украине будет нужна политическая поддержка из-за рубежа. Именно для получения такой поддержки Зеленский и собирается прибыть в Польшу.

«Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», — сказал генерал.

По его мнению, накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине также будет способствовать урегулированию ситуации.

Как ранее сообщалось, западные эксперты считают, что для урегулирования конфликта на Украине Киев должен пойти на мирные переговоры с Москвой, во время которых украинские власти должны уступить России часть своих территорий.