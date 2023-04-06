Наступил 406-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США из-за безрассудной политики Вашингтона. В статье, опубликованной на собственном сайте, Робертс посоветовал американцам наслаждаться жизнью и перестать беспокоиться о будущем: «Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Накануне, 4 апреля, Пентагон анонсировал передачу США Украине новой крупной партии боеприпасов, вооружений и военной техники на сумму 2,6 миллиарда долларов. В рамках нового пакета Киеву передадут боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 23 миллиона патронов, радары ПВО, гранатомёты и автотехнику. Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно, считают в посольстве России в США.

Тем временем российские вооружённые силы продолжают освобождать территорию Донбасса. Только за сутки на донецком, краснолиманском, купянском, херсонском, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях потери Киева составили около 335 военных убитыми, сообщило Минобороны РФ.

Отправка в США груза-200 с американскими генералами, погибшими в результате удара русских «Кинжалов» по крупному подземному украино-натовскому центру на Украине, — сенсация, о которой в Америке предпочли не говорить вслух, пишет сайт tsargrad. tv.

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