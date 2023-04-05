Москва, 5 апреля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству России уделить особое внимание проведению в РФ чемпионатов профессионального мастерства. Эти шаги должны поддержать соревновательную планку на фоне приостановки членства страны в международной организации WorldSkills International.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Своим поручением глава государства поддержал соответствующее предложение руководителя Росатома Алексея Лихачева, который ранее обратил внимание на эту проблему. Путин отметил, что чемпионаты рабочих профессий следует проводить как настоящий праздник.

По словам президента, статус таких профессий необходимо повышать, что будет увеличивать заинтересованность среди молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что для повышения материального благополучия семей в России следует заниматься созданием рабочих мест и развивать экономику. Российский лидер подчеркнул, что главной задачей правительства РФ будет повышение доходов населения.