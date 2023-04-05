Вашингтон, 5 апреля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Безрассудная и безответственная политика, проводимая Вашингтоном, делает неизбежной ядерную войну между США и Россией. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крэйг Робертс в статье, размещённой на его персональном сайте.

National Nuclear Security Administration Взрыв ядерной бомбы

Робертс считает, что Вашингтон убедил Москву в том, что США хотят уничтожить Россию, являющуюся препятствием на пути к американской гегемонии в мире. Такое развитие событий неминуемо приведёт к ядерной войне.

«Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, настолько безответственен, настолько глуп, чтобы убедить Кремль в том, что Вашингтон намерен уничтожить Россию», — замечает экс-чиновник.

По мнению Робертса, именно огромный провал американской внешней политики привёл Россию к выводу, что США хотят её уничтожить. Это является последствием высокомерия неоконсерваторов, контролирующих политику США.

«Я не вижу выхода из этого. Неоконсерваторы контролируют все основные правительственные учреждения — Совет национальной безопасности, Пентагон, Государственный департамент. Они контролируют американские СМИ, аналитические центры и фонды. Даже республиканцы не выступают против них», — пишет Робертс.

Если бы всех неоконсерваторов уволили из правительства, русофобские мозговые центры закрылись, а военно-промышленный комплекс допустил избрание президента США, который тут же отправился бы в Москву, согласился на восстановление всех нарушенных договоренностей и оттянул НАТО от границ России, ядерную войну можно было предотвратить, считает экс-чиновник.

Но, делает вывод Робертс, это невозможно. Подобные шаги потребует лидерства, которого американцы не видели уже очень давно. Это потребует понимания в Конгрессе и в обществе, но для этого нет средств массовой информации или экспертов, которые могли бы внушить такое понимание.

Поэтому, считает Робертс, Кремль больше не верит Вашингтону и не поверит никаким будущим американским заверениям. Кремль готовится уничтожить врага, который намеревается уничтожить Россию, заключает Робертс.

Как ранее сообщалось, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям.