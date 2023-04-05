Рим, 5 апреля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Тайник с 23 млн итальянских лир в банкнотах разного номинала обнаружил в доме своего покойного отца житель города Бриндизи на юге Италии и пытается добиться обмена устаревших купюр на евро. Об этом 4 апреля сообщила газета Libero.

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Деньги были припрятаны в картине XVI века, которая принадлежала недавно умершему художнику. Его сын случайно обнаружил тайник с устаревшими купюрами и обратился в городское отделение Банка Италии с просьбой поменять итальянские лиры на евро.

Мужчине отказали в обмене, пояснив, что властями Италии был установлен десятилетний срок для подобного рода операций, но он истёк ещё в 2012 году. Тогда наследник обратился в ассоциацию Giustitalia, которая специализируется на отстаивании прав граждан, добивающихся обмена лир на евро.

Эксперты Giustitalia поясняют, что временные ограничения для обмена национальной валюты на евро были введены только в Италии. Кроме того, эксперты уверяют, что десятилетний срок надо отсчитывать с момента возникновения у гражданина права на найденные денежные средства. В случае с сыном художника десять лет надо, по мнению экспертов, отсчитывать со дня обнаружения тайника.

Представители Giustitalia хотят добиться обмена найденной национальной валюты в судебном порядке. Отмечается, что в тайнике было обнаружено 23 млн лир, что на сегодняшний день составляет около 12 тыс. евро.

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