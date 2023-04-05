Лондон, 5 апреля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Решение стран ОПЕК+ (Организация стран — экспортёров нефти) сократить добычу нефти нанесет по Западу тройной удар, поскольку вызванные этим шагом высокие цены на нефть будут провоцировать инфляцию в западных странах, пишет обозреватель Мелисса Лоуфорд в статье для британской газеты Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По ее словам, это событие указывает на поворот Саудовской Аравии лицом к Китаю против США. Кроме того, как отмечает автор публикации, указанное решение приведет к ослаблению антироссийских санкций и росту доходов России.

Лоуфорд представила прогноз аналитика Бенджамина Хильгенштока, который полагает, что повышение цены на сырую нефть на $1 увеличит доходы РФ примерно на $2,7 млрд в год. Обозреватель также указала, что санкции Запада против российских энергоресурсов начали действовать «поздно», и при их введении вмешался ОПЕК+, который вновь подстегнул ситуацию на нефтяном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают осмысленным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Он отметил, что при таких шагах необходимо учитывать неопределенность на мировых рынках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия постоянно контактирует со странами ОПЕК+, но не влияет на их решения об объемах добываемой нефти.