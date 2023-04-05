Москва, 5 апреля, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами обучения российских операторов многофункциональных беспилотников перед их отправкой в зону проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

В сообщении говорится, что военнослужащих готовят не только управлять дронами, но и вести разведку, искать цели, корректировать огонь и фиксировать на видео удары в условиях подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника. Отмечается, что для обнаружения целей российские беспилотники оснащаются мощной камерой и тепловизором.

Начальник беспилотной авиации одной из группировок ВС РФ с позывным Амикан рассказал об особенностях тренировки операторов беспилотных летальных аппаратов.

«Основной упор делаем на инженерную подготовку, на подготовку боеприпасов всех имеющихся модификаций, для того чтобы умело и грамотно их применять. Глаза начинают гореть на второй день, они понимают необходимость всех этих занятий», — заявил военнослужащий.

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Видео размещено в Telegram-канале РИА Новости.

Другой боец — позывной Одуван — сообщил, что до службы в Вооруженных силах не знал, как обращаться с беспилотниками. Он отметил, что, пройдя курсы, отправился на линию соприкосновения. По словам военнослужащего, в зоне боев операторы дронов сталкиваются с мощным противостоянием радиоэлектронных средств, которые пытаются «заглушить» устройства с обеих сторон.

«С этим умеем бороться, боремся, ищем обходы всех их приборов и продолжаем так же работать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что в Запорожской области оператор барражирующего беспилотника-камиказе «Ланцет» уничтожил одним ударом сразу два автомобиля ВСУ — польскую самоходную гаубицу Krab и подъехавший к ней грузовик с боеприпасами.