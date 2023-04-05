Москва, 5 апреля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. На российские танки Т-80 и Т-90 в будущем будут установлены комплексы активной защиты «Арена-М». Об этом заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщает 5 апреля ТАСС.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-80

В холдинге также отметили, что данным комплексом защиты могут быть оснащены не только танки Т-80 и Т-90, но и другая бронетехника. Однако для этого необходимо провести доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники.

В «Высокоточных комплексах» подчеркнули, что, хотя «Ареной-М» интересуются и за рубежом, главной задачей холдинга является удовлетворение потребностей армии России и организация серийного производства комплекса.

Как отмечалось ранее, комплекс «Арена-М» состоит из радиолокационной станции с высокой помехозащищенностью, бортового вычислителя и специальных боеприпасов, устанавливаемых в шахтах по периметру башни танка. Радиолокационная станция обнаруживает вражеские снаряд, противотанковую ракету или гранату, летящие в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный снаряд, который в полёте уничтожает цель с помощью пучка поражающих элементов.