Вашингтон, 5 апреля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Максимальный срок заключения по совокупности обвинений, предъявленных экс-главе Белого дома Дональду Трампу составляет 136 лет. Такие подсчёты сделал 4 апреля телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что фактический приговор политику может оказаться мягче, чем если бы Трамп был осуждён по одному либо по всем предъявленным ему пунктам обвинения.

Отмечается также, что фальсификация деловых документов компании Trump Organization, согласно законодательству штата Нью-Йорк, считается проступком. Но если будет установлено, что проступок был совершён с целью скрыть другое преступление, то ранг правонарушения будет повышен до нарушения закона, за который предусмотрено максимальное наказание в четыре года лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп отверг предъявленные ему обвинения в совершении противоправных действий.