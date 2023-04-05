Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Несколько десятков палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщило агентство WAFA со ссылкой на источники.

Andrew Shiva Мечеть Аль-Акса, Иерусалим

По их версии, сотрудники сил безопасности Израиля вечером 4 апреля ворвались в молельный зал и применили против находившихся там людей дубинки, приклады и спецредства, включая светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Агентство также привело слова представителя комитета по делам палестинских заключенных Рияда аль-Ашкара. Он заявил, что по итогам израильского рейда было задержано более 200 палестинцев, часть из которых нуждается в срочной медицинской помощи.

По словам аль-Ашкара, силовики доставили задержанных на военную базу в Аната в Иерусалиме и отказываются допускать к ним врачей. После указанного рейда в некоторых городах на Западном берегу реки Иордан вспыхнули акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошло пятистороннее совещание по вопросам безопасности, в ходе которого представители Палестины и Израиля договорились создать механизм борьбы с насилием.

Также власти обеих стран выразили готовность и приверженность к незамедлительному прекращению односторонних шагов на период от 3 до 6 месяцев.