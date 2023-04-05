Газа, Палестина, 5 апреля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено девять ракет, сообщает 5 апреля армия Израиля на своей странице в Twitter.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Пять ракет было выпущено в сторону района Сдерота. Система израильской противоракетной обороны «Железный купол» перехватила четыре из них.

Также палестинцы выпустили ещё четыре ракеты из сектора в направлении района, который примыкает к Газе, они все упали на открытой местности и поэтому не перехватывались.

Как сообщалось ранее, в египетском Шарм-эш-Шейхе в ходе пятистороннего совещания по вопросам безопасности 19 марта представители Палестины и Израиля договорились о создании механизма борьбы с насилием. Правительства Израиля и Палестины выразили готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трёх до шести месяцев.