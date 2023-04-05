Флорида, США, 5 апреля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Мир вплотную приблизился к возможности начала третьей мировой войны по вине прежде всего действующего президента США Джозефа Байдена. Такое заявление сделал американский экс-президент Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида по возвращении из Нью-Йорка, где ему в суде были предъявлены обвинения по 34 пунктам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп указал на открытые угрозы об использовании ядерного оружия, исходящие от разных стран, и отметил, что при его президентстве «такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами».

По мнению Трампа, при администрации Байдена существует серьёзная опасность начала ядерной войны с применением всех сил и средств.

«Мы не очень далеки от этого. Хотите верьте, хотите нет», — уточнил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп назвал обвинение, выдвинутое в отношении него в суде Нью-Йорка, невиданным до сих пор вмешательством в президентские выборы в истории страны.