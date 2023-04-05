ДНР, 5 апреля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. ВСУ устроили мощный взрыв в жилом квартале Артёмовске, использовав для этого установку разминирования, называемую «Змей Горыныч». Об этом сообщает 4 апреля Telegram-канал «Русская Весна».

mil.ru Установка разминирования УР-77 «Метеорит»

Украинские войска пытались уничтожить так называемые «круглые дома», расположенные на улице Корсункова. Для этого с улицы Чайковского по домам была применена установка разминирования УР-77 «Метеорит», более известная под названием «Змей Горыныч».

Однако ВСУ промахнулись и заряд опустился на пустырь рядом с домами. Спустя некоторые время с помощью дрона был зафиксирован мощный взрыв. К счастью, жилые дома не пострадали.

УР-77 «Метеорит» — самоходная реактивная установка разминирования, предназначенная для проделывания проходов в минных полях. Ширина прохода составляет около 6 м, а длина — от 80 до 90 м.

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Как сообщалось ранее, силы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр города и взяли под контроль городскую администрацию в Артёмовске. В городе и вокруг него продолжаются ожесточённые бои.