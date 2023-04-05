Триполи, 5 апреля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. В Ливии спустя девять лет после закрытия возобновит работу дипломатическое представительство Ирака, сообщает иракское информационное агентство INA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Об этом в интервью агентству заявил пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

«Ирак решил вновь открыть свое посольство в Ливии и возобновить дипломатическую работу для укрепления двусторонних отношений между странами и оказания услуг иракской общине», — сказал иракский чиновник.

Как сообщалось ранее, Ирак в 2014 году закрыл своё посольство, расположенное в ливийской столице Триполи. Причиной закрытия стала крайне напряжённая обстановка в стране, раздираемой кровопролитной гражданской войной.