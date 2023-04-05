Вашингтон, 5 апреля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Обвинения в адрес бывшего американского лидера Дональда Трампа заставляют вспомнить о мнимом разговоре советских деятелей Иосифа Сталина и Лаврентия Берии, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 4 апреля комментарии телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

«Сначала вспомнил о Лаврентии Берии, который был главой НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР. — Прим. ИА REGNUM). Он как-то сказал Сталину: «Был бы человек, а статья найдется», — утверждает Болтон.

При этом говорил ли Берия именно так, официально не подтверждено. Экс-советник также предположил, что судебный процесс против Трампа провалится. Болтон пояснил, что обвинения, выдвинутые против политика, очень слабые, в связи с чем их быстро снимут.

Экс-советник считает, что Трампа можно прилечь к ответственности, только доказав то, что он пытался скрыть нарушения в ходе избирательной кампании 2016 года. По мнению Болтона, подтвердить это почти невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что из-за обвинений в адрес Трампа можно ввести новый термин — «Казус Трампа». Она пояснила, что речь идет о гонениях и давлении на политика, который «имеет политические амбиции и планы на будущее президентство».

Захарова напомнила, что таким же образом США ведут себя по отношению к странам, пытающимся отстаивать свой суверенитет.